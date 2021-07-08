Вибори у Молдові: суд скоротив число дільниць для придністровців

Апеляційна палата Кишинева зобов'язала Центральну виборчу комісію Молдови скоротити число виборчих дільниць для жителів невизнаного Придністров'я з 41 до 12. Відповідне рішення було прийнято в четвер, повідомляє ТАСС.

Повідомив на своїй сторінці в Facebook лідер "Платформи" Гідність і правда "Андрій Нестасе, який звернувся до суду.

"Число ділянок для голосування не повинно бути більше 12" , - йдеться в опублікованому документі.

Це рішення може бути оскаржене у Вищій судовій палаті.

Виборці з Придністров'я зазвичай підтримують партії, що виступають за зміцнення відносин з Росією. Дострокові парламентські вибори в Молдові призначені на 11 липня. Згідно з опитуваннями громадської думки, фаворитами майбутніх виборів виступають президентська Партія дії і солідарності, а також виборчий блок комуністів і соціалістів, створений Партією соціалістів Республіки Молдова і Партією комуністів Республіки Молдова.