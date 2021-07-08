Болгарський генерал оцінив ризики війни НАТО з РФ

Болгарський бригадний генерал Валентин Цанков в інтерв'ю порталу Dir.bg порівняв ситуацію в Чорному морі з тим, що відбувалося на кордоні Радянського Союзу і Німеччини перед Великою Вітчизняною війною і попередив про ризик військового зіткнення між Росією і НАТО, повідомляє Лента.Ру.

Як зазначив військовий, Чорне море стало місцем прямого контакту збройних сил Росії та НАТО, оскільки там регулярно проводяться навчання, що дозволяють сторонам готуватися до реальних військових дій. Цанков звернув увагу на безпрецедентний масштаб навчань НАТО Sea Breeze.

На думку Цанкова, Північноатлантичний альянс демонструє невизнання анексії Криму, що виражається в посиленій присутності кораблів країн, що не мають виходу до Чорного моря, особливо американських. Генерал упевнений, що таким чином Вашингтон намагається тиснути на Москву, що сприймає це як загрозу і нарощує у відповідь свій військовий потенціал. Це, вважає військовий, призводить до загострення відносин і ескалації напруженості.

Цанков порівняв ситуацію в регіоні з обстановкою в 1939-1941 роках, коли Радянський Союз і Німеччина мали спільний кордон.

"Це найпростіший спосіб розв'язати війну" , - сказав він.

Також генерал вказав, що до постійної дислокації військ НАТО біля російських кордонів може призвести можливе отримання Києвом статусу «глобального партнера» альянсу. Таким чином, підсумував він, тепер Україна грає «роль буфера».