Ляшко назвав кращу COVID-вакцину
Всі вакцини від коронавірусу, визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, хороші, оскільки захищають від середнього і важкого перебігу COVID-19, повідомляє Деловая столица.
Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
"Повірте мені — найкраща вакцина та, яка є у вашого сімейного лікаря. Не піддавайтесь на маркетингові пастки, які говорять, що якась вакцина краще працює. Будь-яка вакцина, яка сьогодні використовується в Україні та визнана ВООЗ, захищає від тяжкого та середнього перебігу коронавірусу. Це ми бачимо на прикладі тих країн, де сьогодні розгулялась "Дельта", а це — Велика Британія та Іспанія", — зазначив Ляшко.