Ляшко назвав кращу COVID-вакцину

Всі вакцини від коронавірусу, визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, хороші, оскільки захищають від середнього і важкого перебігу COVID-19, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.