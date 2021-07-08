Рада "порадує" українців подорожчанням мобільного зв'язку

Всупереч обіцянкам не підіймати зв'язківцям податки, депутати хочуть брати більше грошей з мобільних операторів за те, що ті користуються радіочастотами країни. Відповідний законопроєкт парламент вже прийняв у першому читанні, повідомляє Сьогодні.

Законопроєкт №5600 пропонує підняти податки чи не для всіх сфер економіки. Зміни торкнуться і мобільних операторів: рента на радіочастоти для них може подорожчати на 5%. Кожна компанія, що продала нам сім-карту, вже рахує збитки.

"Для нашої компанії додаткове податкове навантаження складе майже 40 млн гривень протягом року, і відповідно ці кошти були б перенаправленні якраз на розгортання мережі. Можна поставити, наприклад, 40 базових станцій – це покрити значний шматок дороги, це покрити не одне село! Це кілька сіл, де значна територія України" , – каже директорка корпоративного управління і контролю телекомунікаційної компанії Ольга Дейнега.

Як кажуть експерти, тепер тотальна цифровізація країни, якою так пишаються, під загрозою.

"Це насамперед вплине на рівень інвестицій в такі проєкти, які збільшують зростання інфраструктури, і по-друге може подорожчати телефонний зв'язок" , – вважає президент Європейської асоціації програмних інженерів Владислав Савченко.

У Раді думки розділилися. У різних комітетах парламенту по-різному дивляться на проблему.

"Оператори будуть змушені зменшити саме вкладення грошей в розвиток цієї цифрової інфраструктури. Бізнес ніколи не прийде в місто, де немає цифровізації, де немає цифрової інфраструктури" , – скаржиться заступник голови комітету Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

У податковому комітеті кажуть, що ренту на радіочастоти не підвищують, а індексують! Дорожче стане, але ніхто меморандум начебто не порушує

"Держава обіцяла, що політика буде стабільною і передбачуваною. Якщо ми говоримо про індексацію ставок залежно лише від інфляції, я ні не бачу тут ніякої непослідовності" , – пояснив голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Зараз в парламентському комітеті чекають на пропозиції – що необхідно змінити в наступний четвер. За словами експертів, голосувати в другому читанні депутати будуть восени, а бізнес вже вважає наскільки доведеться переписати цінники на свої послуги і свій товар, щоб працювати без збитків.