В київське "Динамо" переходить нападник ЦСКА

Київське "Динамо" з великою ймовірністю вирушить на другі збори з новим нападником, повідомляє Обозреватель.

Як пише в Twitter﻿ журналіст Ігор Бурбас, ідеться про білоруського футболіста московського ЦСКА Іллю Шкуріна.

Із 21-річним форвардом планується укласти орендний договір із правом викупу.

Ігор Бурбас анонсував підписання в "Динамо". Джерело: Twitter журналіста

Шкурін у серпні 2020 року став героєм новинних стрічок, відмовившись повертатися в Білорусь поки при владі перебуває Олександр Лукашенко.

Ілля Шкурін. Джерело: Wikipedia

За це Шкуріна виключили зі складу молодіжної та основної збірної країни на 2021 рік і позбавили пільги щодо відстрочення військової служби.

Ілля Шкурін. Джерело: championat.com

Агент Аркадій Запорожану, який представляє інтереси головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу, підтвердив цю інформацію.

"Ілля Шкурін полетить на збори з "Динамо". Футболісти київського клубу 10 липня відправляться на збори до Швейцарії. Йдеться про оренду без права викупу" , – сказав Запорожану в інтерв'ю sport24.

У п'ятницю гравець пройде медобстеження перед переходом в "Динамо".

Зазначимо, що Шкурін за 750 тисяч євро перейшов із "Вітебська" в ЦСКА в січні 2020 року. За цей час у Російській прем'єр-лізі взяв участь у 13 матчах, де забив 3 голи.