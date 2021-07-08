У Мелітополі на підприємстві прогримів вибух, є постраждалі

У четвер, 8 липня, у Мелітополі прогримів вибух на території підприємства "Технодім Альянс". Кілька людей отримали опіки, повідомляє РБК-Украина.

Зазначається, що 36-річний майстер дільниці разом із клієнтом, 60-річним керівником іншого підприємства, оглядали устаткування для змішування сипучих сумішей, коли стався вибух. Унаслідок інциденту чоловіки отримали опіки всього тіла 2-го ступеню, їх госпіталізували.

"Головне управління Держпраці в Запорізькій області вживає заходів щодо створення комісії для спеціального розслідування нещасного випадку" , - йдеться у повідомлені.

Автор: Даша Харченко