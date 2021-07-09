Євро-2020: в мережі висміяли перемогу Англії
Скандальна перемога збірної Англії у півфіналі чемпіонату Європи з футболу-2020 викликала бурхливе обговорення в інтернеті. Фанати з усього світу звинуватили англійців в симуляції і вирiшили, що пенальті несправедливе, повідомляє Обозреватель.
Користувачі Twitter виплеснули всі емоції у вигляді мемів, піддавши англійських футболістів жорсткому стьобу.
В першу чергу дісталося лідерам команди "трьох левів": Рахіму Стерлінгу і Гаррі Кейну. Користувачі їх зобразили з масками на обличчі, натякаючи на нирок в данськомуштрафному, який і привів до 11-метровому удару.
Крім того вболівальники постять фотографії королеви Єлизавети II у VAR кімнаті, пояснюючи, чому рефері, який відповідає за відеоповтори, не побачив симуляцію у Рахіма.
Стерлінг, безумовно, став головним героєм фотожаб. Його порівнюють з плавцями, відправляють пірнати з вишки і малюють теплову карту у вигляді учасника запливу.