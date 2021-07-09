Євро-2020: в мережі висміяли перемогу Англії

Скандальна перемога збірної Англії у півфіналі чемпіонату Європи з футболу-2020 викликала бурхливе обговорення в інтернеті. Фанати з усього світу звинуватили англійців в симуляції і вирiшили, що пенальті несправедливе, повідомляє Обозреватель.

Користувачі Twitter виплеснули всі емоції у вигляді мемів, піддавши англійських футболістів жорсткому стьобу.

В першу чергу дісталося лідерам команди "трьох левів": Рахіму Стерлінгу і Гаррі Кейну. Користувачі їх зобразили з масками на обличчі, натякаючи на нирок в данськомуштрафному, який і привів до 11-метровому удару.

Кейн і Стерлінг в масках. Джерело: Twitter / iAminification

Крім того вболівальники постять фотографії королеви Єлизавети II у VAR кімнаті, пояснюючи, чому рефері, який відповідає за відеоповтори, не побачив симуляцію у Рахіма.

"Ось чому призначили пенальті на Стерлінгу". Джерело: Twitter / excelwizzy33

"Королева в VAR-кімнаті". Джерело: Twitter / Akkiakki1137

"Справжня причина, чому Англія перемогла". Джерело: Twitter / FootyHumour

Стерлінг, безумовно, став головним героєм фотожаб. Його порівнюють з плавцями, відправляють пірнати з вишки і малюють теплову карту у вигляді учасника запливу.

"Теплова карта Стерлінга". Джерело: Twitter / Maxmorros

"Чудовий нирок від Стерлінга, молодець!". Джерело: Twitter / melisa_hu

"Стерлінг повинен виступати за збірну Англії з плавання на Олімпіаді". Джерело: Twitter / mishkaplease / status / 1412884825069998081

"Нирок Стерлінга порівняли з Лоїс з "Гріффінів". Джерело: Twitter / SeulJsuis

Нирок – "розумно" для Англії і не дуже – для інших (натяк на Салаха, якого в АПЛ найчастіше звинувачують в безпричинних падiннях у штрафному). Джерело: Twitter / PoeticFootball1

"Стерлінг отримує Оскара, як найкращий актор". Джерело: Twitter / Vilsgaard__