Солісти ансамблю ЗСУ залишили українське шоу через Меладзе

Солісти Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України Олексій Шпортько та його дружина Анастасія Шпортько вирішили покинути телешоу "Співають всі", яке виходить на ТРК "Україна". Таке рішення подружжя прийняло через участь в українському телепроєкті російського співака Валерія Меладзе, повідомляє Обозреватель.

Про свій з дружиною вихід з популярного шоу Олексій Шпортько повідомив у Facebook. За словами співака, під час війни з Росією аморально запрошувати в Україну "запроданців і шанувальників кривавого російського рубля".