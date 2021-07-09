Солісти ансамблю ЗСУ залишили українське шоу через Меладзе
Солісти Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України Олексій Шпортько та його дружина Анастасія Шпортько вирішили покинути телешоу "Співають всі", яке виходить на ТРК "Україна". Таке рішення подружжя прийняло через участь в українському телепроєкті російського співака Валерія Меладзе, повідомляє Обозреватель.
Про свій з дружиною вихід з популярного шоу Олексій Шпортько повідомив у Facebook. За словами співака, під час війни з Росією аморально запрошувати в Україну "запроданців і шанувальників кривавого російського рубля".
"Після появи у проекті на телеканалі "Україна" "Співають всі" пана Меладзе, який не знає відповіді на питання "Чий Крим", ми відмовляємось від участі у цьому шоу! Ми вважаємо недопустимим і аморальним запрошувати в Україну запроданців і шанувальників кривавого російського рубля. Боляче що під час війни із РФ таких осіб взагалі впускають в Україну",– написав соліст ансамблю Міноборони.