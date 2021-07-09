Малюська "купався" в костюмі на конференції в Литві
Глава Мін'юсту України Денис Малюська розповідаючи про міжнародну конференцію, присвячену реформам у країні, опублікував дивне фото – як він у діловому костюмі забирається в воду драбиною. Такий знімок міністр зробив на Ukraine Reform Conference у Вільнюсі (Литва), повідомляє Обозреватель.
Про результати поїздки Малюська відзвітував на своїй сторінці в Facebook у четвер, 8 липня, незабаром після повернення в Україну. Зазначимо, що Ukraine Reform Conference – щорічна подія. Цього року конференція тала четвертою за рахунком.
Малюська розповів, що в нього маса вражень від події.
"По-перше, до України прикута мега увага. Такої кількості топчиновників різних країн світу одночасно вдається побачити не так часто", – зазначив глава Міністерства юстиції.
По-друге, як сказав він, партнери добре розуміють, що відбувається в країні.
"По-третє, фокус дискусій майже завжди (принаймні протягом першого дня) зводився до rule of law і судової реформи", – додав міністр.
Малюська також вказав, що Вільнюс – просто прекрасне місто. Особливо йому сподобалися нові райони.
Свій пост він супроводив фото "купання", світлинами міста, а також декількома "стандартними" фотографіями, які призводять чиновники із різних зустрічей.
Відзначимо:
- Міністр не вперше подібним чином "епатує" публіку. Наприклад, 30 грудня він показав фото в костюмі Діда Мороза, розповівши при цьому, як за 2020 рік в Україні реформували в'язниці.
- Торік у відповідь на чутки про відставку Малюська показав фото, як сидить за робочим столом із відерцем попкорну і дивиться в монітор.
- А ще він приміряв рожевий костюм за 1800 гривень і просив поради у користувачів мережі, чи варто його купувати.