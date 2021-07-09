Малюська "купався" в костюмі на конференції в Литві

Глава Мін'юсту України Денис Малюська розповідаючи про міжнародну конференцію, присвячену реформам у країні, опублікував дивне фото – як він у діловому костюмі забирається в воду драбиною. Такий знімок міністр зробив на Ukraine Reform Conference у Вільнюсі (Литва), повідомляє Обозреватель.

Про результати поїздки Малюська відзвітував на своїй сторінці в Facebook у четвер, 8 липня, незабаром після повернення в Україну. Зазначимо, що Ukraine Reform Conference – щорічна подія. Цього року конференція тала четвертою за рахунком.

Малюська розповів, що в нього маса вражень від події.

"По-перше, до України прикута мега увага. Такої кількості топчиновників різних країн світу одночасно вдається побачити не так часто" , – зазначив глава Міністерства юстиції.

По-друге, як сказав він, партнери добре розуміють, що відбувається в країні.

"По-третє, фокус дискусій майже завжди (принаймні протягом першого дня) зводився до rule of law і судової реформи" , – додав міністр.

Малюська показав "купання" в костюмі у Вільнюсі. Джерело: Facebook / Денис Малюська

Малюська також вказав, що Вільнюс – просто прекрасне місто. Особливо йому сподобалися нові райони.

Свій пост він супроводив фото "купання", світлинами міста, а також декількома "стандартними" фотографіями, які призводять чиновники із різних зустрічей.

Міністр показав, як виглядає місто. Джерело: Facebook / Денис Малюська

Конференція відбулася в столиці Литви. Джерело: Facebook / Денис Малюська

Зустріч політиків. Джерело: Facebook / Денис Малюська

Глава Мін'юсту. Джерело: Facebook / Денис Малюська

Чиновник фотографувався з учасниками конференції. Джерело: Facebook / Денис Малюська

Ukraine Reform Conference. Джерело: Facebook / Денис Малюська

Пост міністра в соцмережі. Джерело: Скриншот

У мережі відреагували на незвичний знімок. Джерело: Скриншот

Користувачі згадали мем. Джерело: Скриншот

Реакція фоловерів. Джерело: Скриншот

Відзначимо:

Міністр не вперше подібним чином "епатує" публіку. Наприклад, 30 грудня він показав фото в костюмі Діда Мороза, розповівши при цьому, як за 2020 рік в Україні реформували в'язниці.