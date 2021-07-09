Малюська "купався" в костюмі на конференції в Литві

Глава Мін'юсту України Денис Малюська розповідаючи про міжнародну конференцію, присвячену реформам у країні, опублікував дивне фото – як він у діловому костюмі забирається в воду драбиною. Такий знімок міністр зробив на Ukraine Reform Conference у Вільнюсі (Литва), повідомляє Обозреватель.

Про результати поїздки Малюська відзвітував на своїй сторінці в Facebook у четвер, 8 липня, незабаром після повернення в Україну. Зазначимо, що Ukraine Reform Conference – щорічна подія. Цього року конференція тала четвертою за рахунком.

Малюська розповів, що в нього маса вражень від події.

"По-перше, до України прикута мега увага. Такої кількості топчиновників різних країн світу одночасно вдається побачити не так часто", – зазначив глава Міністерства юстиції.

По-друге, як сказав він, партнери добре розуміють, що відбувається в країні.

"По-третє, фокус дискусій майже завжди (принаймні протягом першого дня) зводився до rule of law і судової реформи", – додав міністр.
Малюська показав "купання" в костюмі у Вільнюсі
Малюська показав "купання" в костюмі у Вільнюсі. Джерело: Facebook / Денис Малюська

Малюська також вказав, що Вільнюс – просто прекрасне місто. Особливо йому сподобалися нові райони.

Свій пост він супроводив фото "купання", світлинами міста, а також декількома "стандартними" фотографіями, які призводять чиновники із різних зустрічей.

Міністр показав, як виглядає місто
Міністр показав, як виглядає місто. Джерело: Facebook / Денис Малюська
Конференція відбулася в столиці Литви
Конференція відбулася в столиці Литви. Джерело: Facebook / Денис Малюська
Зустріч політиків
Зустріч політиків. Джерело: Facebook / Денис Малюська
Глава Мін'юсту
Глава Мін'юсту. Джерело: Facebook / Денис Малюська
Чиновник фотографувався з учасниками конференції
Чиновник фотографувався з учасниками конференції. Джерело: Facebook / Денис Малюська
Ukraine Reform Conference
Ukraine Reform Conference. Джерело: Facebook / Денис Малюська
Пост міністра в соцмережі.
Пост міністра в соцмережі. Джерело: Скриншот
У мережі відреагували на незвичний знімок
У мережі відреагували на незвичний знімок. Джерело: Скриншот
Користувачі згадали мем
Користувачі згадали мем. Джерело: Скриншот
Реакція фоловерів
Реакція фоловерів. Джерело: Скриншот

Відзначимо:

  • Міністр не вперше подібним чином "епатує" публіку. Наприклад, 30 грудня він показав фото в костюмі Діда Мороза, розповівши при цьому, як за 2020 рік в Україні реформували в'язниці.
  • Торік у відповідь на чутки про відставку Малюська показав фото, як сидить за робочим столом із відерцем попкорну і дивиться в монітор.
  • А ще він приміряв рожевий костюм за 1800 гривень і просив поради у користувачів мережі, чи варто його купувати.

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