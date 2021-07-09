Вчені прогнозують настання нестерпної спеки

Вчені попередили, що незабаром на Землі настане «неможлива» спека, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією Sky News фахівці нагадали, що нещодавно в канадському селі Літтон був зафіксований безпрецедентний для цього регіону температурний рекорд в 49,6 градуса, що спровокувало лісові пожежі та призвело до загибелі сотень людей в США і Канаді. На думку вчених, планета переступила поріг, при якому невелике потепління може спричинити екстремальне зростання температур.

В результаті статистичного аналізу експерти прийшли до висновку, що така спека зазвичай трапляється в діапазоні тисячі років і, якби не глобальне потепління, це відбувалося б в 150 разів рідше, вважають фахівці групи з вивчення погодних явищ з World Weather Attribution.

"Не виключено, що сьогодні ми спостерігаємо екстремальну спеку, яку очікували при набагато більшому потеплінню клімату" , - заявив Фредерік Отто з Оксфордського університету.

За прогнозом фахівця Королівського нідерландського метеорологічного інституту Сьюкі Філіпа, в майбутньому така спека на Землі буде набагато частіше, хоча раніше таке було «неможливо». Якщо температура на планеті до 2040 року підвищиться в середньому на два градуси, то катаклізми, подібні до того, що відбувалося в канадському Літтоні, будуть відбуватися кожні п'ять-десять років, прийшли до висновку вчені.

Раніше вчені з університету Монаша в Мельбурні та Шаньдунського університету в Китаї підрахували, що щорічно через глобальне потепління гинуть кілька мільйонів людей. Вони проаналізували дані 43 країн на всіх континентах і з'ясували, що від застуди люди вмирали на 0,5 відсотка рідше, а число летальних результатів від спеки зросла на 0,2 відсотка. Найвищий рівень смертності від тепла зафіксований в Європі, від холоду - в африканських країнах.