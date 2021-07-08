Виявилося, чому великим гербом не став ескіз переможця

Президент Володимир Зеленський вніс до Ради не той проєкт великого герба, який переміг на тогорічному конкурсі, бо «не було ніяких зобов’язань» пропонувати парламенту на затвердження саме ескіз-переможець, повідомляє Радіо Свобода.

Про це розповів перший заступник голови фракції «Слуга народу» та член комітету з питань організації держвлади Олександр Корнієнко.

«У нас немає і не було ніяких зобов’язань вносити переможця по жодному з конкурсів (по останньому конкурсу теж). Ескіз, який зараз внесений президентом, він у минулорічному конкурсі на другому чи третьому місці теж фігурував (ну, схожий на нього дуже, приблизно). Тому тут питання про зміст, а не про форму» , – зауважив він.

На запитання Радіо Свобода про те, чи доцільно у такому разі було взагалі проводити ще один конкурс, Корнієнко зазначив, що це «був фол останньої надії» від Мінкульту.