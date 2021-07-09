У Китаї будуть блокувати неповнолітніх геймерів

Китайський ігровий гігант Tencent розробив систему розпізнавання осіб для відстеження та контролю підлітків, які грають ночами в мережі. Програма отримала назву "Опівнічний патруль", повідомляє Обозреватель.

У КНР вирішили боротися із зайвою захопленістю підлітків комп'ютерними іграми, розповів Gizmodo﻿. Насамперед обмеження має зачепити тих, хто звик грати вночі.

У 2019-му Китай ухвалив закон, який спрямований на боротьбу з "нездоровим захопленням неповнолітніх онлайн-іграми". Він має на увазі заборону на ігри з 22:00 до 8:00, а також обмеження ігрового часу до 90 хвилин на день. Крім того, китайський уряд зобов'язав усіх геймерів, незалежно від віку, реєструватися в іграх під реальними іменами.

Однак влада вирішила посилити правила і звернулася з проханням до розробників комп'ютерних ігор – обмежити доступ до них підлітків.

Повідомляється, що створений Tencent "Опівнічний патруль" буде сканувати лиця гравців і зіставляти їх із даними з центральної системи громадської безпеки Китаю. Користувачі, які відмовляться від перевірки або будуть відзначені як неповнолітні, не зможуть отримати доступ до гри з 22:00 до 8:00.

Спочатку Tencent запустить систему в 60 іграх, включно з багатокористувацькою стратегією Honor of Kings і Game for Peace – аналогом PUBG у Китаї. В майбутньому технологія буде діяти в їхній більшій кількості.

Китай вважається одним із найбільших ігрових ринків світу. За попередніми оцінками, до 2025 року в країні буде 781 млн активних геймерів, а дохід від цього бізнесу становитиме $ 55 млрд.