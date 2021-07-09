Світоліна знялася в купальнику, викликавши заздрість Никитюк

Прославлена українська тенісистка Еліна Світоліна вирішила свою відпустку провести на Лазурному узбережжі, повідомляє Обозреватель.

Перша ракетка нашої країни виклала фотографію з пляжу Монако, викликавши численні відгуки в Instagram﻿.

У кадрі засмагла і щаслива Еліна, яка одягнена у цілісний купальник, ніжиться під південним сонцем.

Еліна Світоліна в купальнику. Джерело: Instagram Еліни Світоліної

Першою в коментарі прийшла відома українська телеведуча Леся Нiкiтюк, яка зізналася, що заздрить спортсменці. Крім того під фото відзначився і коханий Світоліної – Гаель Монфіс. Француз залишив послання у вигляді смайликів.

Коментарі під фото. Джерело: Instagram Еліни Світоліної

Також у себе в cторіз Світоліна показала район, в якому живе в Монако, і краєвид із вікна.

Квіти в Монако. Джерело: Instagram Еліни Світоліної