Світоліна знялася в купальнику, викликавши заздрість Никитюк
Прославлена українська тенісистка Еліна Світоліна вирішила свою відпустку провести на Лазурному узбережжі, повідомляє Обозреватель.
Перша ракетка нашої країни виклала фотографію з пляжу Монако, викликавши численні відгуки в Instagram.
У кадрі засмагла і щаслива Еліна, яка одягнена у цілісний купальник, ніжиться під південним сонцем.
Першою в коментарі прийшла відома українська телеведуча Леся Нiкiтюк, яка зізналася, що заздрить спортсменці. Крім того під фото відзначився і коханий Світоліної – Гаель Монфіс. Француз залишив послання у вигляді смайликів.
Також у себе в cторіз Світоліна показала район, в якому живе в Монако, і краєвид із вікна.