РНБО створює "чорний список" сайтів

Рада нацбезпеки та оборони вирішила створити реєстр заборонених сайтів, поінформував у четвер, 8 липня, член Інтернет-асоціації України і член вже створеної робочої групи з питань технічної реалізації реєстру Максим Тульева у Facebook, повідомляє Кореспондент.

"Сьогодні на РНБО було прийнято остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів - того самого "Укркомнадзора", яким ми один одного лякали жартома і який ще рік тому здавався просто абсолютно неможливим в Україні" , - йдеться в повідомленні.

Як інформував портал dev.ua з посиланням на Тульева, мова йде про створення технічної частини - списку з назвами сайтів, які підпадають під блокування.

Відзначається, що реєстр створюється з ініціативи великих операторів, яким важливо розуміти, які сайти підлягають блокуванню, а які - ні. Попередньо, РНБО готує перелік з 400 сайтів.