Зеленський призначив генералами "шишок" київської і львівської поліції

Президент Володимир Зеленський присвоїв спеціальне звання генерала поліції третього рангу заступнику голови Національної поліції Василю Тетері, начальнику Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі Руслану Марчуку і керівникам головних управлінь поліції в Київській і Львівській областях, повідомляє Дзеркало тижня.

Відповідний указ №279 / 2021 від 8 липня опублікований на сайті глави держави. Згідно з документом, спеціальне звання генерала поліції третього рангу присвоєно полковникам поліції - заступнику голови Нацполіціі Василю Тетері; начальнику Департаменту стратегічних розслідувань (міжрегіональний територіальний орган) НП Руслану Марчуку; начальнику ГУ НП в Київській області Андрію непобутових і ГУ НП у Львівській області Олександру Шляховському.

Шляховський в лютому 2021 очолив головне управління Нацполіціі Львівщини. До призначення він обіймав аналогічну посаду в Закарпатті.