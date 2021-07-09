Відомий фінансист виніс невтішний вирок біткоїну

Генеральний директор лондонської компанії ADVFN, яка надає інформацію про фінансові ринки, Клем Чемберс спрогнозував, що курс біткоїну впаде з 32,4 до 10 тис. доларів за монету. А тим, хто вже купив криптовалюту, отримати прибуток буде вкрай складно, повідомляє Обозреватель.

Як розповів гендиректор в інтерв'ю Stansberry Research, під час пікових знижень біткоїн може дійти навіть до 7 тис. доларів. За його словами, "криптозима" вже настала.

"На ринку буде величезна волатильність. Трейдери повинні бути до зубів озброєні інструментами, щоб впоратися з цим божевіллям, але для інвестора це гра в очікування. Інвестору немає абсолютно жодної необхідності повторно входити на ринок, поки шум і волатильність не вщухатимуть" , – говорить Чемберс.

Глава ADVFN зазначив, що рух активів обумовлений технічними причинами, а не заявами Ілона Маска або заборонами в Китаї.