Вбивство президента Гаїті: влада затримала двох американців

Влада Гаїті, за попередніми даними, затримали двох громадян США, які могли мати відношення до вбивства гаїтянського президента Жовенеля Моїза, повідомляє Дзеркало тижня.

За інформацією Associated Press, посилаючись на офіційних осіб в Гаїті, йдеться про американців гаїтянського походження, причому один з них - колишній охоронець канадського посольства в Порт-о-Пренсі.

При цьому інші американські ЗМІ повідомляють тільки про одного затриманого американця, а представник Держдепу Нед Прайс на брифінгу раніше заявив, що бачив публікації на цю тему, але поки не може ні підтвердити, ні спростувати такі дані.

Також 8 липня надходили повідомлення про чотирьох убитих учасників вбивства, а також про те, що ще одна група підозрюваних оточена поліцією.