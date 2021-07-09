На Херсонщині відкрили новий ракетний полігон

Після втрати у 2014 році в результаті окупації Криму випробувального майданчика "Чауда", Генштаб ЗСУ з 2018 року почав пошуки нового полігону для випробувань протикорабельних комплексів «Нептун» або реактивної системи залпового вогню «Вільха», повідомляє Дзеркало тижня.

За даними Генштабу ЗСУ Новий полігон «Ягорлик» на Херсонщині площею близько 3,7 тис. заробив на повну потужність.

На полігоні обладнаний пункт управління, модуль розвідувально-інформаційного центру, подвійний модуль навчального корпусу, ангари, технічні та складські приміщення і т.п. Для навчання створені класи, оснащені мультимедійними засобами. Також працюють сонячна електростанція та артезіанська свердловина.