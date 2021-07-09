На Херсонщині відкрили новий ракетний полігон

Після втрати у 2014 році в результаті окупації Криму випробувального майданчика "Чауда", Генштаб ЗСУ з 2018 року почав пошуки нового полігону для випробувань протикорабельних комплексів «Нептун» або реактивної системи залпового вогню «Вільха», повідомляє Дзеркало тижня.

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За даними Генштабу ЗСУ Новий полігон «Ягорлик» на Херсонщині площею близько 3,7 тис. заробив на повну потужність.

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На полігоні обладнаний пункт управління, модуль розвідувально-інформаційного центру, подвійний модуль навчального корпусу, ангари, технічні та складські приміщення і т.п. Для навчання створені класи, оснащені мультимедійними засобами. Також працюють сонячна електростанція та артезіанська свердловина.

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"Полігон повністю автономний, технологічний і екологічний. Зараз він в повному обсязі забезпечує проведення випробувань. Незабаром тут пройдуть стрільби артилерійської системи «Богдан» на дальності до 40 км. Пізніше - випробувальні пуски ракетних систем після ремонту і модернізації", - розповів генерал-лейтенант Родіон Тимошенко.

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