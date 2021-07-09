Новинський передумав купувати телеканал Мураєва

Позафракційний народний депутат Вадим Новинський заявив про припинення переговорів з ексдепутатом Євгенієм Мураєвим щодо придбання його телеканалу «Наш». А також запевнив, що не планує купувати якийсь інший засіб масової інформації, повідомляє Дзеркало тижня.

У пресслужбі депутата повідомили, що переговори зупинені, і представники Smart Holding Новинського вийшли з переговорного процесу.