Новинський передумав купувати телеканал Мураєва
Позафракційний народний депутат Вадим Новинський заявив про припинення переговорів з ексдепутатом Євгенієм Мураєвим щодо придбання його телеканалу «Наш». А також запевнив, що не планує купувати якийсь інший засіб масової інформації, повідомляє Дзеркало тижня.
У пресслужбі депутата повідомили, що переговори зупинені, і представники Smart Holding Новинського вийшли з переговорного процесу.
«Ми вели переговори та відкрито заявляли про це... Однак ми не порозумілися з Євгенієм Мураєвим... Ми публічно повідомляємо про припинення переговорів», - йдеться в заяві Новинського, опублікованій на його сторінці в Facebook.