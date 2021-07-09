Громадян США позбавили комфортних кредитів

Американський банк Wells Fargo залишив жителів США без зручного і популярного виду споживчого кредитування - відновлювальної кредитної лінії, повідомляє Лента.Ру.

За даними видання CNBC відповідні листи банк вже почав розсилати клієнтам. У них йдеться про те, що нові кредитні лінії вже не відкриваються, а існуючі будуть закриті протягом найближчих декількох тижнів. Відзначається, що Wells Fargo збирається зосередитися на інших роздрібних продуктах, в першу чергу кредитних картах і стандартних позиках.

Стандартні поновлювані кредитні лінії розраховані на ліміт від трьох до 100 тисяч доларів і зазвичай використовуються для рефінансування інших кредитів, а також для оплати ремонту будинку і не дуже дорогих покупок. До того ж такий вид кредитування дозволяє уникнути переплати у вигляді комісій за овердрафт - перевищення ліміту по кредитних картах.

Рішення Wells Fargo продиктовано, в тому числі наслідками скандалу, в якому банк виявився у 2018 році. Тоді Федеральна резервна система (ФРС) виявила недоліки у звітності кредитної організації та відкриті фіктивні рахунки. В результаті банку тимчасово заборонили купувати деякі види активів і пропонувати клієнтам певні продукти, що обернулося багатомільярдними збитками, особливо в умовах пандемії коронавірусу.

У листах клієнтів йдеться, що закриття кредитної лінії може негативно позначитися на кредитній історії. Опитані виданням позичальники висловили невдоволення рішенням Wells Fargo і відзначили, що позбавляються «подушки безпеки» на випадок фінансових труднощів.