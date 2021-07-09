Як змінювався Філіп Кіркоров: фото зірки протягом кар'єри

Російський співак Філіп Кіркоров часто потрапляє в гучні скандали, про які згадують потім ще дуже довго. Він відомий не тільки своїми композиціями, але і яскравими вбраннями на виступах і в повсякденному житті, повідомляє Обозреватель.

Фото як артист змінювався протягом своєї творчої кар'єри та про найцікавіші факти з життя виконавця ﻿дивіться далі в матеріалі. Також ми розповімо .

У дитинстві Кіркоров був дуже сміливою дитиною. Любив походи в цирк, активно захоплювався фокусами і на один із днів народження попросив у батьків цирковий реквізит.

Знаменитість обожнює собак, в юному віці його найкращим другом був чорний пудель Стьопа.

Філіп Кіркоров у дитинстві

Філіп Кіркоров в юності

В юному віці Кіркоров переносить важке захворювання, і батьки відвезли його до болгарської ясновидиці Ванги, яка вже тоді побачила в ньому великий потенціал і напророкувала зіркове майбутнє.

Творча діяльність Кіркорова почалася у 1985 році, коли на зйомках телепередачі "Шире круг" співак виконав пісню рідною мовою.

Як раніше виглядав Філіп Кіркоров

Російський співак Філіп Кіркоров

З 1992 року почався зліт популярності виконавця. Його шоу визнавали "Найкращими шоу року", а пісні посідали перші місця хіт-парадів.

Кіркоров активно займається спортом, що дозволяє йому зберігати хорошу форму, а також багато часу присвячує читанню.

Кіркоров дуже боїться літати на літаках, тому більшість його поїздок проходять на приватному поїзді.

Як зараз виглядає Філіп Кіркоров. Джерело: instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров у наші дні. Джерело: instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров – відомий російський виконавець. Джерело: instagram.com/fkirkorov