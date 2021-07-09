Як змінювався Філіп Кіркоров: фото зірки протягом кар'єри

Російський співак Філіп Кіркоров часто потрапляє в гучні скандали, про які згадують потім ще дуже довго. Він відомий не тільки своїми композиціями, але і яскравими вбраннями на виступах і в повсякденному житті, повідомляє Обозреватель.

Фото  як артист змінювався протягом своєї творчої кар'єри та про найцікавіші факти з життя виконавця ﻿дивіться далі в матеріалі. Також ми розповімо .

  • У дитинстві Кіркоров був дуже сміливою дитиною. Любив походи в цирк, активно захоплювався фокусами і на один із днів народження попросив у батьків цирковий реквізит.
  • Знаменитість обожнює собак, в юному віці його найкращим другом був чорний пудель Стьопа.
Філіп Кіркоров у дитинстві
Філіп Кіркоров у дитинстві
Філіп Кіркоров в юності
Філіп Кіркоров в юності
  • В юному віці Кіркоров переносить важке захворювання, і батьки відвезли його до болгарської ясновидиці Ванги, яка вже тоді побачила в ньому великий потенціал і напророкувала зіркове майбутнє.
  • Творча діяльність Кіркорова почалася у 1985 році, коли на зйомках телепередачі "Шире круг" співак виконав пісню рідною мовою.
Як раніше виглядав Філіп Кіркоров
Як раніше виглядав Філіп Кіркоров
Російський співак Філіп Кіркоров
Російський співак Філіп Кіркоров
  • З 1992 року почався зліт популярності виконавця. Його шоу визнавали "Найкращими шоу року", а пісні посідали перші місця хіт-парадів.
  • Кіркоров активно займається спортом, що дозволяє йому зберігати хорошу форму, а також багато часу присвячує читанню.
  • Кіркоров дуже боїться літати на літаках, тому більшість його поїздок проходять на приватному поїзді.
Як зараз виглядає Філіп Кіркоров
Як зараз виглядає Філіп Кіркоров. Джерело: instagram.com/fkirkorov
Філіп Кіркоров у наші дні
Філіп Кіркоров у наші дні. Джерело: instagram.com/fkirkorov
Філіп Кіркоров – відомий російський виконавець
Філіп Кіркоров – відомий російський виконавець. Джерело: instagram.com/fkirkorov
Зараз Філіп Кіркоров живе і виступає в Росії
Джерело: instagram.com/fkirkorov

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