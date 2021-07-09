Pfizer хочуть отримати дозвіл на укол третьою дозою

Компанії Pfizer і BioNTech планують в найближчі тижні надати регуляторам США і Євросоюзу дані про проведення випробувань третьої (бустерної) дози своєї вакцини проти COVID-19, повідомляє Новое время.

«Ми отримали обнадійливу інформацію про триваюче випробування бустерної (третьої) дози діючої вакцини BNT162b2» , - йдеться в спільній заяві, опублікованій на сайті BioNTech.

Як зазначається, попередня інформація показує, що бустерна доза в разі її застосування через шість місяців після другої дози викликає імунну відповідь з титрами антитіл, які в 5-10 разів вище, ніж після двох доз. Ці показники стосуються «дикого» вірусу і його штаму Бета

Уточнюється також, що компанії незабаром планують опублікувати точнішу інформацію, а також мають намір надати дані в американське Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA), Європейське агентство лікарських засобів (EMA) та інші регуляційні органи в найближчі тижні.

На думку компаній, бустерна доза має потенціал зберігати високий рівень ефективності проти всіх варіантів коронавірусу, включаючи штам Дельта.

Проте виробники розробляють модернізовану версію вакцини проти цього штаму. Перша партія цього препарату вже готова, початок клінічних випробувань очікується у вересні.