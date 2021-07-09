Боявся втратити квартиру: історія "голосіївського стрілка"

Квартиру "Голосіївського стрілка" Івана Мартинюка, який відкрив вогонь по поліцейським в Києві, продали через борги. Його адвокати кажуть, продаж був незаконним, повідомляє Сьогодні.

Власник житла не виходив з квартири в елітному комплексі цілий рік, щоб її не забрав новий власник.

У кінці нульових підозрюваний взяв півторамільйонний кредит в банку під заставу ще недобудованої квартири. Гроші Іван вчасно не повернув, тому банк звернувся до суду. Житло виставили на відкриті торги та в 2020-му продали.

Адвокат нового власника стверджує: його клієнт жодного разу від моменту придбання житла потрапити туди так і не зміг. За його словами, старий власник там просто забарикадувався.

Захисники стрілка кажуть, що житло продали незаконно. Адже на момент торгів там були зареєстровані сестра і неповнолітня племінниця Івана.

"Є рішення суду апеляційне, яке відмінило першочергове право власності на дане житло новим власником. Він був в'язнем свого особистого житла, йому протягом 9 місяців сусіди і друзі приносили їжу" , – сказала адвокат Івана Тетяна Охрімчук.

Юристи кажуть, закон продавати житло з зареєстрованими сторонніми людьми дозволяє. Але краще таку нерухомість не купувати, адже перереєстрація може зайняти роки.

"Сьогоднішнє законодавство не визначає однотипного конкретного алгоритму дій, якщо хтось зареєстрований у квартирі" , – зазначив юрист Іван Ліберман.

Чия насправді квартира зараз – має вирішити суд. Слухання призначили на вересень. Але сам Іван Мартинюк навряд чи зможе бути присутнім, адже його і самого судитимуть. Сьогодні йому виберуть запобіжний захід. А за замах на копа і поранення трьох людей йому світить не менше дев'яти років.