Три простих і швидких рецепта з кабачків
Триває сезон кабачків. Це смачний і дієтичний продукт, з якого можна приготувати багато простих і смачних страв, повідомляє Страна.ua.
Читайте три нескладних покрокових рецепта.
1. Запечені кабачки в паніровці
Для цього рецепта знадобляться молоді кабачки, панірувальні сухарі, спеції, тертий сир, часник.
1. Наріжте кабачки, змастіть їх рослинною олією.
2. Додайте в панірувальні сухарі сухі спеції, наприклад, базилік і орегано, тертий сир і подрібнений часник.
3. Обваляйте змащені маслом кабачки панірувальної суміші та викладіть на деко, застелене пергаментом для запікання.
4. Запікайте хвилин 15-до до золотистого, але не темного кольору.
5. Дістаньте і подавайте з соусом. Для соусу змішайте сметану, подрібнену петрушку і часник до смаку.
2. Нагетси з кабачків
Для цієї страви вам знадобляться кабачки, яйця, панірувальні сухарі, тертий сир, спеції, борошно.
1. Наріжте кабачки брусочками, що нагадують за формою нагетси. Посоліть їх, добре перетерши з сіллю. Залиште їх на 10-15 хвилин.
2. Змішайте панірування, сухий часник і паприку. Додайте в суху суміш тертий сир.
3. Дістаньте замариновані в солі кабачки. Перекладіть в пакет. Додайте туди кілька ложок борошна і гарненько обваляйте кабачки борошном в пакеті.
4. Збовтайте 1-2 яйця.
5. Занурюйте черзі кожен шматочок спочатку в яйце, потім в паніровці. Перекладайте їх на деко, вистелений пергаментом.
6. Поставте їх в добре розігріту духовку. Це важливо, щоб схопилася скоринка.
7. Подавайте зі сметанним соусом (сметана + кріп + часник).
Запіканка з кабачків на сковороді
Для цієї страви знадобляться кабачки, яйця, помідори, тертий сир, часник, спеції.
1. Наріжте кабачки чверть кільцями.
2. Підготуйте заливку: 2 яйця + 2 ст ложки сметани + 1 подрібнений зубок часнику + щіпка чорного меленого перцю + 0,5 ст.л сухого орегано + сіль.
3. Розігрійте сковороду і обсмажуйте на ній кабачки з двох сторін. Важливо розігріти сковороду і перевертати кружечки.
4. У готові кабачки вилийте заливку і накрийте сковороду кришкою.
5. Наріжте помідори кружечками і викладіть їх на кабачки. Закрийте кришкою.
6. Натріть сир. Надішліть його зверху на помідори. Накрийте кришкою сковороду, щоб сир розплавився. Через пару хвилин запіканка готова.