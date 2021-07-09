Три простих і швидких рецепта з кабачків

Триває сезон кабачків. Це смачний і дієтичний продукт, з якого можна приготувати багато простих і смачних страв, повідомляє Страна.ua.

Читайте три нескладних покрокових рецепта.

1. Запечені кабачки в паніровці

Для цього рецепта знадобляться молоді кабачки, панірувальні сухарі, спеції, тертий сир, часник.

1. Наріжте кабачки, змастіть їх рослинною олією.

2. Додайте в панірувальні сухарі сухі спеції, наприклад, базилік і орегано, тертий сир і подрібнений часник.

3. Обваляйте змащені маслом кабачки панірувальної суміші та викладіть на деко, застелене пергаментом для запікання.

4. Запікайте хвилин 15-до до золотистого, але не темного кольору.

5. Дістаньте і подавайте з соусом. Для соусу змішайте сметану, подрібнену петрушку і часник до смаку.

2. Нагетси з кабачків

Для цієї страви вам знадобляться кабачки, яйця, панірувальні сухарі, тертий сир, спеції, борошно.

1. Наріжте кабачки брусочками, що нагадують за формою нагетси. Посоліть їх, добре перетерши з сіллю. Залиште їх на 10-15 хвилин.

2. Змішайте панірування, сухий часник і паприку. Додайте в суху суміш тертий сир.

3. Дістаньте замариновані в солі кабачки. Перекладіть в пакет. Додайте туди кілька ложок борошна і гарненько обваляйте кабачки борошном в пакеті.

4. Збовтайте 1-2 яйця.

5. Занурюйте черзі кожен шматочок спочатку в яйце, потім в паніровці. Перекладайте їх на деко, вистелений пергаментом.

6. Поставте їх в добре розігріту духовку. Це важливо, щоб схопилася скоринка.

7. Подавайте зі сметанним соусом (сметана + кріп + часник).

Запіканка з кабачків на сковороді

Для цієї страви знадобляться кабачки, яйця, помідори, тертий сир, часник, спеції.

1. Наріжте кабачки чверть кільцями.

2. Підготуйте заливку: 2 яйця + 2 ст ложки сметани + 1 подрібнений зубок часнику + щіпка чорного меленого перцю + 0,5 ст.л сухого орегано + сіль.

3. Розігрійте сковороду і обсмажуйте на ній кабачки з двох сторін. Важливо розігріти сковороду і перевертати кружечки.

4. У готові кабачки вилийте заливку і накрийте сковороду кришкою.

5. Наріжте помідори кружечками і викладіть їх на кабачки. Закрийте кришкою.

6. Натріть сир. Надішліть його зверху на помідори. Накрийте кришкою сковороду, щоб сир розплавився. Через пару хвилин запіканка готова.