Курс валют НБУ на 9 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 9 липня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 8 липня, впав на 1 коп до 27.29 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 32.32 за 1 євро.
Курс рубля знизився на 4 коп до 3.63 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 37.53 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 21 коп до 29.79 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 4 коп до 7.10 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|27.286 200
|EUR
|євро
|32.319 100
|RUB
|рубль
|0.363 310
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.533 500
|CHF
|Швейцарський франк
|29.793 300
|PLN
|польський злотий
|7.100 800