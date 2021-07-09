Курс валют НБУ на 9 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 9 липня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 8 липня, впав на 1 коп до 27.29 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 32.32 за 1 євро.

Курс рубля знизився на 4 коп до 3.63 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 37.53 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 21 коп до 29.79 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп до 7.10 за 1 польський злотий.