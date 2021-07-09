Гороскоп на сьогодні 9 липня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на п'ятницю, 9 липня 2021 року. День обіцяє бути приємним і дуже насиченим. Намагайтеся робити тільки те, що приносить вам задоволення, і буде вам щастя, повідомляє Сегодня.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Сьогодні важливо навчитися обходитися без допомоги оточуючих. Саме це допоможе вам більше концентруватися на важливому і робити те, що реально приносить прибуток. Найкомфортніше будете відчувати себе в колі друзів або сім'ї.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Ви легко сьогодні зможете розв'язати будь-яке питання і проблему, які виникнуть на роботі. Все тому, що ви зможете взяти себе в руки та не розсіюючи свою увагу, рухатися до своєї мети. Увечері постарайтеся розслабитися!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Вам сьогодні все буде до снаги, і будь-яке питання буде вирішуватися навіть без вас, але на вашу користь. А от у справах любовних варто трохи пригальмувати, щоб насолодитися тим, що у вас є, а не намагатися вразити вподобану людину якимись фокусами. Будьте собою!

Рак (22 червня – 22 липня)

На вас чекає день несподіванок і сюрпризів, коли все вам буде в новинку і цікаво. Усе найкраще буде саме приходити до вас, а в іншому потрібно буде просто довіритися долі. Тільки не будьте злюкою!

Лев (23 липня – 21 серпня)

Сьогодні все буде падати з рук із самого ранку, від чого і настрій не буде гарним. Не намагайтеся зробити все і відразу правильно або краще за всіх – просто робіть те, що приносить вам задоволення. Будьте обережнішими з малознайомими людьми!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

На вас чекає досить напружений день, коли все буде даватися вам через силу, настрій буде так собі, а бажання що-небудь робити випарується. Не намагайтеся силувати себе робити щось через силу, а краще займіться тим, що приносить вам задоволення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

З самого ранку ви будете живчиком, торпедою і гарматою-хлопавкою. Вам захочеться перевернути гори, і у вас це вийде! Головне – не відволікатися на людей, які вам заздрять і гальмують.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Сьогодні ви можете отримати дуже вигідну пропозицію, яке просто переверне ваше життя! Ви легко зможете отримати те, про що давно мріяли, якщо, звісно, не будете лінуватися! Беріть себе в руки, товариші Скорпіони!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Найкраще, що ви можете сьогодні зробити – зайнятися роботою, яка не буде для вас тягарем. Намагайтеся більше часу проводити з людьми, які вам приємні, і ви зможете отримати не тільки гарний настрій, а й реалізувати давню задумку!

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

У вас може загостритися почуття ліні, і ви захочете провести цілий день у тіні, холодку трохи далі від людей. Ось і не стримуйте себе, а робіть те, що так любите! Легко зможете уникнути конфліктної ситуації, якщо зможете контролювати свої емоції – це взагалі важлива звичка у житті.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Сьогоднішній день важливо буде провести за новими правилами, які допоможуть вам вийти на новий рівень у саморозвитку. Не лінуйтеся і більше часу спілкуйтеся з тими людьми, які вас надихають. Вечір в обіймах із коханою людиною буде кращим завершенням дня.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Сьогодні вашої енергії вистачить, щоб переробити всі справи. Намагайтеся більше часу проводити з улюбленими людьми й менше нервувати через дрібниці. Стосунки між подружжям стануть особливо ніжними та близькими.