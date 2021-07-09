Автогігант кинув виклик Tesla

Автоконцерн Stellantis, що займає четверте місце в світі за обсягом випущених автомобілів, витратить 30 мільярдів євро до 2025 року на електрифікацію своїх машин, повідомляє Лента.Ру.

Щоб конкурувати з Tesla, корпорація побудує п'ять заводів з виробництва акумуляторів для електрокарів - три в Європі, два в США.

"Зараз чудовий час, щоб перевести стрілки годинника і почати нову гонку. Ми на повній швидкості рухаємося до електрифікації", - заявив гендиректор Stellantis Карлоса Тавареса.

За оцінками компанії, машини з низьким рівнем викидів вихлопних газів і електромобілі займуть до 2023 року більше 70 відсотків ринку в Європі і більше 40 відсотків в США.

У Stellantis повідомили, що всі її 14 брендів, серед яких Opel, Peugeot, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Citroen, Dodge, Maserati, повністю перейдуть на електродвигуни.

Stellantis утворений на початку 2021 року в результаті злиття італо-американського FCA (Fiat Chrysler Automobiles) і французького Groupe PSA (Peugeot Société Anonyme). У рік концерн виробляє близько 8,7 мільйона автомобілів, більшу частину з яких забезпечує FCA.