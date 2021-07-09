Рецепт домашнього італійського морозива від судді "МастерШеф-11" Ярославського

Суддя нового сезону "МастерШеф-11" Володимир Ярославський поділився з українцями рецептом домашнього італійського морозива, або семіфредо, повідомляє РБК-Украина.

За словами шеф-кухаря, це досить легкий рецепт натурального морозива, яке довго тримає текстуру в морозильній камері.

Інгредієнти:

(На скляну форму 1,5 л)

7 жовтків

100 г цукру;

20-25 г коньяку

300 г вершків 30-35% жирності;

80 г молочного шоколаду

80 г фісташок для прикраси;

також можна взяти свіжі ягоди всередину - приблизно 200 г.

Спосіб приготування:

Візьміть скляну або металеву миску і додайте в неї цукор, жовтки, коньяк. Перемішайте віночком і поставте на водяну баню на середній вогонь. При цьому необхідно все це інтенсивно помішувати. ⠀ Якщо у вас є термометр, то нагрівайте до 72 градусів, але якщо його немає, то нічого страшного. Можна, щоб температура була менше. При цьому будьте обережні і стежте за тим, щоб не згорнулися жовтки. Доведіть суміш до гарячого стану, щоб вона стала щільною і цукор повністю розчинився. Не забувайте постійно інтенсивно помішувати. Готову суміш відставте трохи охолонути і накрийте її харчовою плівкою. Окремо збийте на середніх оборотах охолоджені вершки так, щоб вийшла не дуже щільна піна. Щоб вийшов хороший результат, необхідно, щоб вони постояли в холодильнику добу. Це зробить їх стабільними при збиванні. Після цього акуратно віночком або кондитерської лопаткою змішайте вже кімнатної температури збиті жовтки з холодними вершками. Спробуйте на смак. У цей час, якщо хочете, можете додати ягоди. Форму для морозива застелите одноразовою плівкою. Перелийте суміш і поставте в морозильну камеру на 6-8 годин. Також можна залишити на ніч. Після цього дістаньте морозиво з форми, полийте його розтопленим шоколадом і посипте подрібненими фісташками. При цьому експерт радить підсмажити горіхи заздалегідь. Їх можна додавати навіть в середину морозива, як і шоколад.

Автор: Роман Мирончук