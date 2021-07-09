Нафтогаз скасував один зі своїх тарифів

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" тимчасово скасувала місячні тарифи на блакитне паливо: вони стали невигідними через рекордні за останні 13 років цін на газ в Європі, повідомляє Обозреватель.

Всі клієнти, які вибрали своїм постачальником держкомпанію, як і раніше будуть користуватися річним тарифом. Його розмір становить 7,96 грн за кубометр.

До цього місячний тариф становив 13,13 грн за куб. А з урахуванням того, що ціни на газ в Європі залишаються на високому рівні, цілком можливо, що ціна на серпень виросла б.

"Компанія не отримує заявки на зміну тарифного плану і станом на сьогодні не бачить потенційної вигоди в переході клієнтів на обслуговування за умовами "Місячного", – йдеться в заяві "Нафтогазу".

З 1 травня 2021 року, відповідно до постанови НКРЕКП, усі постачальники автоматично перевели своїх клієнтів на нові річні тарифні плани, фіксуючи ціну з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Розмір місячного тарифу залежить від ситуації на європейському ринку, де ціни на газ є рекордно високими за останні 13 років.

Станом на початок липня ціни на природний газ у Європі продовжили свою тенденцію до зростання і в середньому збільшилися на майже 14% у порівнянні з попереднім тижнем — з 31,8 євро/МВт∙год до 36,2 євро/МВт∙год.