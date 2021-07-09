У Новій Зеландії травмувалися 11 осіб при падінні повітряної кулі

У новозеландському місті Квінстаун повітряна куля перекинулася від сильного пориву вітру, налетіла на лінію електропередачі і впала. Постраждало 11 осіб, їх госпіталізували. Двоє знаходяться у важкому стані, повідомляє Кореспондент.

За інформацією місцевого видання The New Zealand Herald подія трапилася близько 10 години за місцевим часом. Повітряна куля, перекинута поривом вітру, впала на землю.

Видання зазначає, що пілотові та 10 пасажирам вдалося вибратися самостійно. Прибулі на місце медики діагностували у постраждалих удари та переломи середньої тяжкості. У двох чоловік виявилася внутрішня кровотеча.

На місці події працюють поліція та аварійні служби. Через те, що повітряна куля налетіла на лінію електропередач, компанія-постачальник електроенергії відключила живлення, залишивши без електрики щонайменше 160 будинків.