Ці продукти можуть спровокувати тепловий удар: що категорично не можна їсти в спеку

Спека в Україні набирає обертів і синоптики прогнозують майже цілий тиждень температуру повітря вище 30 градусів тепла. У багатьох областях не буде полегшення і ночами – температура триматиметься вище + 20 градусів. У такі періоди потрібно ретельно стежити за водним балансом і правильним харчуванням, бо деякі продукти можуть спровокувати навіть тепловий удар, повідомляє РБК-Украина.

Що категорично не можна їсти в спеку – читайте в нашому матеріалі нижче.

Гострі спеції та червоний перець

У спеціях і кайенському перці міститься капсаїцин - з'єднання, яке може викликати підвищення температури тіла у людини та відчуття жару. Червоний перець сприяє спалюванню жиру, але в сильну спеку варто уникати таких продуктів.

Червоне м'ясо

Такий продукт буде довго перетравлюватися в шлунку, а в спеку травлення і так сповільнюється, тому важка їжа може привести до здуття і болів в животі. Якщо ви не можете обійтися в раціоні без таких продуктів – їжте в спеку куряче м'ясо або нежирну рибу.

Молочні продукти

Виняток становить тільки кефір - він в спеку навіть корисний. А ось все інше - забезпечить вам тяжкість в шлунку на кілька годин. Одна чашка холодного лате в спеку може стати причиною нетравлення шлунка.

Солодощі

Відкладіть все, в чому є цукор і жири – до більш прохолодних днів. Найкращі солодощі під час літньої спеки – це фрукти. Солодощі, особливо з ароматизаторами та консервантами – стануть для вашого шлунка ворогом.

Морозиво

Поласувати холодним морозивом у спеку - що може бути краще? Виявляється, це дуже шкідливо, оскільки ефект прохолоди тримається максимум 10-15 хвилин, а потім відчуття спеки посилюється. А пояснюється це просто - організм отримав порцію холоду і вважає що потрібно знову швидко зігрітися. І ми починаємо нагріватися зсередини. Якщо дуже хочеться - з'їжте порцію морозива ввечері, коли спека вже спаде.

Крижані напої

Ефект нагрівання в організмі спрацьовує такий же, як і у випадку з морозивом. Якщо ми постійно п'ємо потроху дуже холодну воду, організм постійно підігріває тіло до потрібної температури. І є ризик заробити тепловий удар. Найоптимальніша температура - кімнатна або злегка прохолодна.

Сечогінні продукти

Кава, напої з кофеїном, чай, газовані напої, пиво, спаржа і банани, манго і багато інших – це продукти, які провокують активне виведення сечі з організму. А це означає, що ми втрачаємо рідину з організму у два рази швидше в спеку, оскільки ще й потіємо. Зневоднення призводить до багатьох сумних наслідків - запаморочення, непритомності, теплового удару, розладу свідомості, сонливості, дратівливості.

Алкогольні напої

Один з найсильніших сечогінних засобів. Крім того, алкоголь розширює судини та банально "б'є в голову" – під впливом високих температур повітря організм отримує подвійний стрес. І це позначається ще й на серцево-судинній системі та спека підсилює вплив токсинів алкоголю на організм.

Важливо!

Змістіть звичайний прийом їжі на прохолодний час доби. Не змушуйте себе обідати в самий розпал спеки.

Охолоджуйте організм за прикладом жителів Середньої Азії та Китаю – гарячими напоями. Вони провокують сильне потовиділення, а з ним виходити й зайве тепло.

Виключіть з раціону всі продукти з йодом – морську капусту, йодовану сіль, біологічні добавки женьшеню.

Автор: Анна Шиканова