Чим корисний вітамін D при спортивних тренуваннях і де його шукати

Вітаміну D може не вистачати тим, хто активно тренується і багато працює фізично. Він впливає на м'язову силу, а не допускати його дефіциту допоможуть добавки, повідомляє Сегодня.

Вітаміни групи D потрібні нам для здоров'я кісток і міцного імунітету, а ще – для м'язової сили й працездатності. Якщо ваша робота пов'язана з фізичними навантаженнями, ви ходите до спортзалу, бігаєте, то вам можуть знадобитися добавки з вітаміном D. Такого висновку дійшли іспанські вчені: результат дослідження опублікований в журналі Nutrients.

Чому вітамін D потрібен саме при великій фізичній активності

Медики з'ясували, що дефіцит вітаміну D дуже часто зустрічається як у спортсменів-любителів, так і професійних спортсменів. А виникає це через адаптацію організму до вправ.

Нестача вітаміну D веде до того, що ризик травм і окисного стресу підвищується. Нестача вітаміну D негативно впливає на м'язову силу і працездатність, причому як у молодих людей, так і у більш дорослих і літніх.

Чи всім спортсменам потрібно приймати вітамін D?

У дослідженні сказано, що добавки з вітаміном D потрібні при явному дефіциті в організмі цього елемента. А визначається цей дефіцит за допомогою спеціального аналізу крові. Доза вітаміну для спортсменів і активних людей як і раніше залишається спірним питанням, тому приймати такі добавки потрібно під керівництвом особистого тренера або лікаря.

А де ще шукати вітамін D, крім харчових добавок?

Холекальциферол, вітамін D-3 синтезується у людини в шкірі під дією ультрафіолетових променів, і трохи надходить в організм людини з їжею.

З продуктів вітаміном D найбільше багата жирна морська риба.

Ергокальциферол або вітамін D-2 може надходити тільки з їжею. Особливо багаті вітамінами групи D жирна морська риба, яєчні жовтки, вершкове масло, тверді сири, козяче молоко.