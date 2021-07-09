Україна очікує 7 млн доз вакцини від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я розраховує на поставку впродовж липня 7 млн доз вакцини проти COVID-19, повідомляє Лівий берег.

"Впродовж липня ми очікуємо поставку ще близько 7 млн доз вакцини. Тому в принципі будемо робити все можливе, щоб наростити додаткові темпи", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він уточнив, що за минулу добу в Україні зроблено майже 105 тисяч щеплень, і ця цифра не є межею спроможності української системи охорони здоров'я.

Міністр зауважив, що наразі МОЗ готується до потенційно можливого зростання захворюваності на коронавірус. Він також закликав громадян скористатися літнім періодом, коли рівень захворюваності низький, і пройти щеплення.

Нагадаємо, після майже мільйона введених доз вакцин від коронавірусу зафіксовано 1436 повідомлень про ускладнення внаслідок щеплення. Ця цифра складає менше ніж 1% від загальної кількості вакцинацій.