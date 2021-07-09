Український Ан-124 "Руслан" здійснив цікаве перевезення

"Авіалінії Антонов" на початку липня здійснили унікальну перевезення трьох пожежних автомобілів загальною масою 63 т, повідомляє Автоцентр.

Українські гіганти Ан-124 "Руслан" перевозять різні великовагові вантажі по всьому світу. Днями компанія "Авіалінії Антонов" за допомогою Ан-124-100М-150 здійснила транспортування трьох пожежних автомобілів Rosenbaurer Panther з Близького Сходу в одну з країн Центральної Азії, пише antonov.com

Кожна з аеродромних пожежних машин Rosenbaurer Panther на шасі 6х6 важить 21 т (в ненавантаженому стані) і має габаритну довжину 12 м.

В результаті, все три автомобілі загальною вагою 63 т і суммурной довжиною 36 м зайняли весь, досить значний розмірів вантажний відсік "Руслана".

Відзначимо, що дві подібні пожежні машини Rosenbaurer Panther сьогодні працюють в аеропорту "Бориспіль".

Кожна з них перевозить 14,5 т вогнегасних засобів і оснащена насосом продуктивністю 152 л в сeк. 700-сильний двигун розганяє машину до 80 км/год всього за 30 сек., А максимальна швидкість досягає 120 км/год.

До речі, в середині червня "Авіалінії Антонов" за допомогою Ан-124 "Руслан" виконали ще одну цікаве перевезення. З Польщі на Філіппіни були доставлені п'ять вертольотів S-70i Blach Hawk, кожен з яких важить 5,6 т і має довжину 19,76 м.

Відзначимо, що "Авіалінії Антонов" експлуатують сім літаків Ан-124 "Руслан", в тому числі два моделі 150 вантажопідйомністю по 150 т. У авіапарку також є найбільший літак з турбореактивним двигуном Ан-22 (корисне навантаження 60 т) і, звичайно ж, гордість України - найбільший транспортний літак у світі, Ан-225 "Мрія" вантажопідйомністю до 250 тонн!