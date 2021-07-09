Медведчуку продовжили домашній арешт
Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука. Його підозрюють в державній зраді, повідомляє РБК-Україна.
Медведчука залишили під домашнім арештом до 7 вересня.
Нардепа підозрюють в:
- замаху на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, в 2015 році фігуранти справи вступили в змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
- передачі російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (у 2020 році Медведчук передав відомості про секретний підрозділ української армії);
- антиукраїнську діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити інфраструктуру впливу через українців, які працюють в РФ).
Нагадаємо, 13 травня суд обрав Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту.