Медведчуку продовжили домашній арешт

Медведчуку продовжили домашній арешт

Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука. Його підозрюють в державній зраді, повідомляє РБК-Україна.

Медведчука залишили під домашнім арештом до 7 вересня.

Нардепа підозрюють в:

  • замаху на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, в 2015 році фігуранти справи вступили в змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передачі російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (у 2020 році Медведчук передав відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнську діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити інфраструктуру впливу через українців, які працюють в РФ).

Нагадаємо, 13 травня суд обрав Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту.

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