В Україні може виникнути дефіцит дизельних б/у автомобілів

На українській вторинці може виникнути дефіцит дизельних автомобілів, які імпортуються з Європи. Причина тому - поява підвищеного попиту на такі машини в Німеччині, повідомляє АвтоПортал.

Справа в тому, що ФРН - найбільший автомобільний ринок Європи і будь-які зміни на ньому можуть безпосередньо позначитися на Україні. Німецькі ЗМІ повідомляють, що останнім часом на їхньому ринку склалася парадоксальна ситуація: щосили ростуть продажі нових електромобілів, а ось на вторинному ринку спостерігається протилежна картина - в тренді зараз «брудні» машини.

Справа в тому, що середньостатистичний німецький покупець насправді далекий від концепції електромобілів. Мало того, не дивлячись на різні субсидії і пільги, покупка нового електромобіля дороге задоволення для жителя Німеччини. Крім того, не варто забувати про так званому економічному неспокої, викликане пандемією коронавируса. Іншими словами, левова частка німців не готова опостушіть свої кишені або навіть брати кредит на придбання «зеленої» машини - зараз споживачі зацікавлені в простих економічних рішеннях для далеких поїздок, якими і є дизельні авто з пробігом.

Це ж підтверджують і цифри: за даними уряду Німеччини, за останній місяць попит на б/у авто збільшився в країні в 4,5 рази! У той же час видання focus.de повідомляє, що інтерес до дизельних машин в інтернет виріс на 19%, цю ж тенденцію фіксує і популярна майданчик з продажу авто mobile.de - поряд з дизелями, за її даними, зростання популярності спостерігається серед автомобілів середнього класу в цілому і в сегменті ... спорткарів.

Високий попит, зрозуміло, також впливає на зростання цін. В середньому вартість старих авто в Німеччині зросла на 13% в порівнянні з червнем 2020 року.