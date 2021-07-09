Новий Kia Sportage викликав величезний ажіотаж на ринку

Кілька днів тому марка Kia дала «зелене світло» новому Sportage 5. Як не дивно, кросовер п'ятого покоління виявився дуже затребуваним - місцевий ринок вже «підірваний».

За даними виробника, через 24 години після початку прийому попередніх замовлень Kia Sportage 5 до рідного Південної Кореї на новинку надійшло 16 078 заявок. Це абсолютний рекорд в сегменті середньорозмірних кросоверів корейського виробництва.

У Кіа вважають, що новий Спортедж став хітом багато в чому завдяки своєму салону, який не має аналогів. Судячи з усього, покупців надихнув незвичайний вигнутий дисплей, який розділений на два 12-дюймових блоку (один з них - цифрова приладова панель, другий - тачскрін мультимедіа).

Втім, зовнішній вигляд Спортедж також помітно змінився - з минулого генерацією він взагалі не має нічого спільного.

Відзначимо, що поки Sportage 5 представлений тільки в Південній Кореї. Ціни на новинку там стартують від 22 тис. доларів. Покупцям запропоновано дві версії: бензинова з мотором 1.6 (180 к.с., 264 Нм) і дизельна з 2,0-літровим агрегатом (186 к.с., 416 Нм). Обидва двигуни - турбовані «четвірки».

Надалі у нового Спортейдж з'явиться ще кілька моторів (в тому числі, для інших ринків), а також гібридна силова установка і plug-in привід.

До речі, вперше у Sportage буде кілька варіантів ... кузова. Так, для Азії і Америки призначена подовжена версія, тоді як в Європу приїде стандартний варіант (його покажуть ближче до осені).