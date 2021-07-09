Україна залишила "інтелектуальну" угоду з СНД

З п'ятниці, 9 липня, Україна більше не є членом угоди СНД про співробітництво в захисті інтелектуальної власності, повідомляє Деловая столица.

Відповідний закон був опублікований в Голосі України і сьогодні вступив в силу.

Так, закон передбачає вихід України з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони та захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони і захисту інтелектуальної власності.

Цю угоду підписали 19 листопада 2010 року в Санкт-Петербурзі, а Верховна рада ратифікувала його 21 грудня 2011 року.

У Кабінеті міністрів раніше підкреслювали, що представники України тривалий час не беруть участь в засіданнях Міждержавної ради, Україна не бере участі в розробці проєктів міжнародних договорів в рамках СНД, не здійснює в рамках угоди обмін патентною, нормативно-методичною документацією в сфері охорони та захисту інтелектуальної власності.

Також наша країна не застосовує положення Угоди про співробітництво з уповноваженими (компетентними) органами в сфері інтелектуальної власності.