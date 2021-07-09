Навушники-вкладиші: 3 важливі речі, які вам слід з'ясувати перед купівлею
Ви фанат музики, але не хочете дошкуляти своїм хобі навколишнім? Вихід один: придбати компактні навушники. Однак, перш ніж вирушити до магазину за покупкою, уточніть найважливіші моменти. Адже від того, які навушники ви оберете, залежатимуть комфортність використання ґаджета і якість звучання ваших улюблених композицій, повідомляє 24 Канал.
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Ось три важливих секрети, що допоможуть вам зробити правильний вибір. Ознайомтесь – і гайда за навушниками!
Технічна сторона
Не варто купувати модель, заявлена чутливість якої не перевищує 100 дб – звук в таких навушниках буде тихим. Це особливо важливо. У зв'язку з тим, що вони не можуть забезпечити ізоляцію від зовнішніх шумів, задоволення від музики, що відтворюється в навушниках, отримати не вдасться.
Головне – зручність
Вибираючи навушники, необхідно подбати про те, щоб вам було комфортно їх носити тривалий час. Навушники можуть подразнювати вушну раковину. Від щільності прилягання дужки також залежить ступінь комфорту.
Тип і спеціалізація:
Навушники бувають найрізноманітніших форм, розмірів і призначення; вам потрібно вибрати той тип, який відповідає вашим потребам. Наприклад, якщо ви бігаєте в навушниках – можливо, вам знадобиться захищена модель, а якщо просто слухаєте в них музику – зробіть упор на якість звуку.
Звукоізоляційні
Ці навушники блокують навколишні шуми. Вони перешкоджають проникненню будь-якого шуму в ваші вуха начистоСтійкі до поту
Якщо ви любите слухати музику в спортзалі або на пробіжці, вони як раз для вас!