Китайці знову підкосили біткоїн: що відбувається з курсом
Біткоїн знову подешевшав. Курс перейшов у зону 32-33 тис. доларів після того, як заступник голови Народного банку Китаю Фань Іфей назвав біткоїн і стейблкоїни спекулятивними активами, що загрожують безпеці фінансової системи та соціальній стабільності, повідомляє Сегодня.
За словами Іфея, саме такі загрози стали причиною криптовалютних обмежень у Китаї.
"Нас як і раніше дуже турбує це питання, тому ми вжили заходів", – цитує Іфея CNBC.
Вранці 9 липня біткоїн, за даними CoinDesk, торгується біля позначки 33 тис. доларів. Напередодні курс сягав 32,2 тис. доларів, потім зробив спробу зростання, але тепер знову знижується.
При цьому думки експертів щодо курсу біткоїна в середньостроковій перспективі розійшлися. Стратеги Xena Financial Systems вважають, що зростання не почнеться, поки біткоїн не обвалиться до 27 тис. доларів. А в Cryptorg впевнені, що курс скоро досягне 36-40 тис. доларів, зате потім знову обвалиться до 29 тис. доларів.
Нагадаємо, в червні чотири провінції Китаю повністю заборонили майнінг криптовалют, а банкам та іншим фінансовим організаціям в країні заборонено проводити операції, пов'язані з цифровими активами.
В результаті цього понад 70% майнерів були змушені відключити обладнання для переїзду в інші країни. Це навіть призвело до зниження цін на відеокарти. Хешрейт головної криптовалюти за місяць знизився більш ніж на 50%. На тлі цього біткоїн за два місяці подешевшав на 20%.