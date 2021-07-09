Китайці знову підкосили біткоїн: що відбувається з курсом

Біткоїн знову подешевшав. Курс перейшов у зону 32-33 тис. доларів після того, як заступник голови Народного банку Китаю Фань Іфей назвав біткоїн і стейблкоїни спекулятивними активами, що загрожують безпеці фінансової системи та соціальній стабільності, повідомляє Сегодня.

За словами Іфея, саме такі загрози стали причиною криптовалютних обмежень у Китаї.

"Нас як і раніше дуже турбує це питання, тому ми вжили заходів" , – цитує Іфея CNBC.

Вранці 9 липня біткоїн, за даними CoinDesk, торгується біля позначки 33 тис. доларів. Напередодні курс сягав 32,2 тис. доларів, потім зробив спробу зростання, але тепер знову знижується.

Курс біткоїна 9 липня

При цьому думки експертів щодо курсу біткоїна в середньостроковій перспективі розійшлися. Стратеги Xena Financial Systems вважають, що зростання не почнеться, поки біткоїн не обвалиться до 27 тис. доларів. А в Cryptorg впевнені, що курс скоро досягне 36-40 тис. доларів, зате потім знову обвалиться до 29 тис. доларів.

Нагадаємо, в червні чотири провінції Китаю повністю заборонили майнінг криптовалют, а банкам та іншим фінансовим організаціям в країні заборонено проводити операції, пов'язані з цифровими активами.

В результаті цього понад 70% майнерів були змушені відключити обладнання для переїзду в інші країни. Це навіть призвело до зниження цін на відеокарти. Хешрейт головної криптовалюти за місяць знизився більш ніж на 50%. На тлі цього біткоїн за два місяці подешевшав на 20%.