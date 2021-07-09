Небезпечно для здоров'я: лікар розповіла невідому правду про фруктозу
Міф про те, що фруктоза - корисний цукрозамінник заснований на тому, що вона не так швидко підвищує цукор в крові, як глюкоза. З цього і зробили висновок про її безпеку для хворих на цукровий діабет, повідомляє РБК-Украина.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва. Ви і самі бачите, що в магазинах на полицях для діабетиків представлений широкий асортимент продуктів з фруктозою - печиво, шоколад, жувальна гумка та ін.
Правда про фруктозу
- Те, що фруктоза корисна альтернатива глюкози - велика помилка, небезпечна для здоров'я.
- Її безконтрольне вживання призводить до порушення вуглеводного обміну, цукрового діабету, ожиріння.
- Навіть тим, хто не страждає діабетом, багато фруктози не можна. Її надлишок підтримує СІБР, підвищене газоутворення.
- Пацієнти і не підозрюють, що вона часто підвищує рівень сечової кислоти. Приймають антиподагричні препарати й дотримуються дієти, але показники в аналізах ростуть. І тільки після мінімізації фруктози в раціоні бачать помітне зниження.
- Фруктоза в 2 рази солодша за цукор, але всмоктується повільно. Людина не відчуває насичення - і ризик переїдання зростає. Звідси й зайва вага.
- Підвищує навантаження на печінку. Ніякі інші клітини не здатні засвоїти фруктозу - і вона вся розщеплюється в печінці без участі інсуліну, з утворенням тригліцеридів і глікогену.
- Надлишок тригліцеридів призводить до запалення і розвитку інсулінорезистентності.
- Якщо глікогену в печінці досить, то печінка синтезує з фруктози жир.⠀
- Дефіцит вітаміну Д і недостатня фізична активність ускладнюють дію фруктози на організм.
Патологічні стани, при яких потрібно контролювати вживання фруктози та не перевищувати дози 20-30 гр в день:
- інсулінорезистентність,
- жировий гепатоз,
- атеросклероз та інші хронічні захворювання серцево-судинної системи.⠀
Деякі фрукти разом з фруктозою містять чималу кількість глюкози. Це виноград, папая, манго. До них треба бути особливо уважним пацієнтам з цукровим діабетом.⠀
Автор: Тетяна Турчанікова