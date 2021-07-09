Україна за допомогою Туреччини і Великобританії посилює флот

Володимир Зеленський оголосив минулої неділі, що новий військовий корабель, покликаний посилити український флот, Київ отримає вже до кінця 2023 року, повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, судно вже почали будувати в Туреччині, але добудують в Україні. Це підтвердив і командувач ВМС України Олексій Неїжпапа. Він зазначив, що мова йде про перший із серії корветів типу Ada, які будуть виготовлені для українського флоту.

Цей контракт Міноборони України уклало ще в грудні минулого року. При цьому в міністерстві досі не озвучили деталей договору, в тому числі щодо ціни кораблів і озброєнь, якими вони будуть оснащені.

Втім, згідно з паспортом бюджетної програми міністерства оборони України, в цьому році на будівництво корвета закладені 3,8 мільярда гривень. Це більше 15 відсотків від виділених Києвом у 2021 році коштів на придбання, модернізацію і ремонт військової техніки.

Україна хоче побудувати ще і фрегат

Рішення будувати нові корвети для ВМС України разом з Туреччиною в Києві взяли на тлі чинної програми будівництва українського корвета "Володимир Великий". Він був закладений ще в 2011 році і мав стати першим в серії з чотирьох кораблів. Після анексії Криму Росією і початку війни в Донбасі фінансування будівництва, на яке вже витратили 760 мільйонів гривень, припинили.

Однак в 2019 році Зеленський вирішив відродити проект. Він відвідав Миколаїв на півдні України, де заявив, що "Володимира Великого" добудують. У Міноборони України відразу повідомили про відновлення програми і навіть назвали орієнтовний термін завершення будівництва корабля - кінець 2023 року. Для повного завершення проекту, за оцінками військового відомства, потрібні були 5,8 мільярда гривень. Але ці гроші так і не виділили, а пізніше з'явилася інформація про спільну програму будівництва інших корветів з Туреччиною.

Втім, це не означає, що в міністерстві оборони відмовилися від ідеї добудувати корабель. У лютому цього року заступник міністра оборони України Олександр Миронюк повідомив виданню Defence Express про плани відомства доопрацювати проект, перетворивши його в корабель класом вище - фрегат, який замінить флагмана українського флоту, фрегат "Гетьман Сагайдачний", експлуатований вже 27 років.

Можливий спільний проект з Великобританією

Добудовувати "Володимира Великого" Україні, судячи з усього, буде допомагати суднобудівна компанія Babcock зі штаб-квартирою в Лондоні. 21 червня на борту британського есмінця Defender компанія підписала меморандум разом з міністерствами оборони України і Великобританії, згідно з яким Babcock візьметься забезпечити для українських ВМС сучасний фрегат.

І хоча офіційно про те, що мова йде саме про недобудований український корабель, поки не повідомлялося, в день підписання меморандуму заступник міністра оборони Миронюк висловив надію, що Лондон допоможе Україні добудувати "Володимира Великого".

Але як це будівництво планують фінансувати, поки не ясно. Теоретично, на нього можуть піти британські кредитні кошти. За попередньою домовленістю Києва з Лондоном, для спільних проектів з розвитку ВМС України планується залучити фінансування Британської експортно-кредитного агентства в розмірі 1,25 мільярда фунтів стерлінгів (близько 129 мільярдів рублів).

Правда, раніше наголошувалося, що ці кошти підуть на будівництво восьми ракетних катерів, двох мінних тральщиків і двох військових баз. Про фрегаті в цих повідомленнях згадок не було.

ВМС України змінюють свої плани

При цьому масштабні плани будівництва щодо великих для українського флоту корветів і фрегатів не згадували в прийнятій на початку 2019 року Стратегії розвитку Військово-морських сил України до 2035 року. Там було написано про акцент як мінімум до 2025 року на так званому "москітні флоті" - маленьких кораблях, здатних ефективно діяти поблизу берега, відволікаючи увагу противника.

Але вже в травні цього року був оприлюднений план розвитку військового флоту на найближчі п'ять років, що передбачає появу корветів в складі українських ВМС до 2025 року.

"Таким чином, в ВМС України суперечать власній стратегії, згідно з якою корвети мали почати з'являтися в складі українського флоту не раніше 2030 року, а фрегати в ній взагалі не згадуються", - зазначає український військовий аналітик Микола Белесков.

Перший великий корабель за три десятиліття

Інформаційне агентство українського Міноборони пояснює плани військового керівництва тим, що флоту "вже зараз потрібно технічно посилюватися, оновлюватися і набувати бойові та оперативні спроможності", а турецькі партнери можуть завершити будівництво корабля в максимально стислі терміни.

Заступник директора київського Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь також вважає доцільною переорієнтацію від виключно "москитного флоту" на включення в нього і великих кораблів.

"Корвети, на відміну від катерів, мають засоби протиповітряної оборони і боротьби з підводними човнами", - пояснює експерт. Це, за його словами, дозволить катерам ефективніше діяти під прикриттям більших кораблів.

На підтвердження своєї точки зору Самусь посилається на плани Румунії та Болгарії також придбати кораблі аналогічного класу у відповідь на претензії Росії на гегемонію в Чорному морі.

"До того ж, за останні 30 років український флот не отримав жодного нового великого корабля. Тому, якщо план Зеленського буде реалізований, це буде великим досягненням", - додав експерт.

Великий корабель - велика мішень

Однак таку різку зміну планів розкритикували більшість опитаних експертів. Так, Белесков визнає велику живучість корветів, але при цьому наполягає на перевагах попередньої ідеї ВМС України зробити ставку на "москітний флот". За його оцінкою, великі кораблі будуть пріоритетними цілями для найбільш ймовірного противника українських ВМС - Чорноморського флоту Росії.

"З огляду на чисельну перевагу в ракетному озброєнні з російської сторони, навіть кращі системи протиповітряної оборони такого корабля просто не зможуть захистити його", - додає експерт.

На його думку, в разі зіткнення противник не став би так охоче витрачати дорогі протикорабельні ракети на катери меншого розміру.

"При цьому ударний потенціал менших і значно дешевших ракетних катерів практично однаковий, - каже Белесков. І ті, і інші можуть нести на борту приблизно вісім протикорабельних ракет".

Дороге задоволення для бюджету України

Керівник "Українського мілітарного центру" Тарас Чмут підкреслює, що головний аргумент проти "великого будівництва" у військово-морській сфері України полягає в повній невідповідності засобів, які потрібно на нього витратити, тим завданням, які стоять перед українськими ВМС.

За його словами, корвети і фрегати - це кораблі для дій у відкритому морі або навіть океані. У той же час, додає він, головним пріоритетом для українського флоту зараз є захист досить невеликої ділянки акваторії на північному заході Чорного моря.

"Там корвету просто ніде розвернутися, але він є відмінною мішенню для ракет і авіації ворога", - вважає Чмут.

При цьому, додає експерт, таке будівництво є досить дорогим задоволенням, на яке, з огляду на величезні і більш нагальні потреби в інших видах озброєнь, у міністерства оборони України може просто не вистачити коштів.

За словами експерта, таким чином спільний українсько-турецький проект може спіткати доля "Володимира Великого", на який також раніше витратили велику кількість грошей, але який роками залишається недобудованим.