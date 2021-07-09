Харківський аеропорт перевищив докарантинні показники

Міжнародний аеропорт "Харків" українського бізнесмена Олександра Ярославського за підсумками червня вперше з початку пандемії перевищив власні показники, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомила прес-служба компанії-оператора аеропорту New Systems AM, що входить до групи DCH Ярославського.

У червні 2021 загальний пасажиропотік аеропорту склав 126,9 тисячі осіб. Це на 5% більше, ніж за аналогічний період докарантинного 2019 року, коли цей показник становив 121,4 тисячі. Зростання ми фіксуємо вперше з початку пандемії", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії-оператора аеропорту New Systems AM, що входить до групи DCH Ярославського.

Для коректності даних всі показники поточного року звіряються з 2019 роком, який був благополучним для сфери авіаційних пасажирських перевезень.

Разом зі збільшенням пасажиропотоку аеропорт "Харків" на 15% збільшив кількість обслужених вильотів.

"Всього за червень їх було скоєно 587, два роки тому було 510. Зокрема, було здійснено 368 міжнародних вильотів - це на 7% більше, ніж за аналогічний період 2019 року" , - додали в прес-службі аеропорту.

Зростання пасажиропотоку відбулося, зокрема, завдяки відкриттю нових напрямків з Харкова. SkyUp Airlines запустила регулярні рейси з першої столиці України в Іракліон (Греція), Тіват (Чорногорія), а також відновила рейси в Болгарський Бургас. Pegasus Airlines налагодила регулярне сполучення з аеропорту Ярославського в турецький Бодрум - раніше за цим напрямком з Харкова здійснювалися тільки чартерні рейси.

Квитки вже доступні на сайтах перевізників, у туроператорів, на сайті або в касах аеропорту. Але при плануванні поїздок все ще потрібно уточнювати актуальні правила відвідування обраної країни, а також правила в'їзду в Україну.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів Харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу і реконструкцію старого, склали понад $ 107 млн держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належної йому злітно-посадкової смуги.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту вже за підсумками 2018 року встановити історичний рекорд - за рік його послугами скористалися 1,3 мільйона мандрівників. За кількістю пасажирів Міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України.

У 2019 році аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів і якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Харківський досвід державно-приватного партнерства з будівництва нового аеропорту та його розвитку приватним інвестором буде повторено у місті Дніпро, де група DCH Олександра Ярославського розпочала роботи в рамках інвестиційного проекту зі створення нового аеровокзального комплексу для сучасного міжнародного аеропорту "Дніпро".