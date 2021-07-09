Кубинська вакцина від COVID показала високу ефективність

Ефективність комбінації двох доз вакцин "Соберана 2" і однієї дози "Соберана Плюс" кубинського виробництва становить 91,2%. Про це заявив директор гаванського Інституту вакцин "Фінлі" Вісенте Бенкомо на зустрічі робочого комітету уряду щодо запобігання поширенню COVID-19, повідомляє "Интерфакс".

Кубинська газета "Гранма" нагадує, що на розробку вакцини "Соберана 2" пішло 59 тижнів. Зараз вона знаходиться на останньому етапі клінічних випробувань.

"Соберана 2" - це вже друга вакцина кубинського виробництва, яка знаходиться на завершальній стадії клінічних випробувань. В кінці червня компанія "БіоКубаФарма" оголосила, що трьохдозова вакцина "Абдала 92", розроблена Центром генної інженерії і біотехнології Куби, ефективна від COVID-19 на 92%.

Кубинські вчені розробляють нині п'ять різних видів вакцин від COVID-19.

"Гранма" зазначає, що для визнання у ВООЗ ефективність вакцини повинна бути вище 50%.

З моменту початку пандемії COVID-19 на Кубі виявлено 218,4 тис. випадків зараження, 1430 пацієнтів померли, близько 196 тис. осіб одужали