Медведчук повідомив, чому продовження йому арешту є незаконним

Нардеп від партії ОПЗЖ Віктор Медведчук пояснив, чому продовження йому домашнього арешту є незаконним.

Так, за словами політика, "клопотання про продовження запобіжного заходу повинно подаватися прокуратурою за 10 днів до його закінчення".

В даному випадку, це повинно було трапитися не пізніше 29 червня. Медведчук вважає, що звинувачення запізнилося з термінами.