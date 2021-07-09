Медведчук повідомив, чому продовження йому арешту є незаконним
Нардеп від партії ОПЗЖ Віктор Медведчук пояснив, чому продовження йому домашнього арешту є незаконним.
Так, за словами
політика, "клопотання про продовження запобіжного заходу повинно подаватися прокуратурою за 10 днів до його закінчення".
В даному випадку, це повинно було трапитися не пізніше 29 червня. Медведчук вважає, що звинувачення запізнилося з термінами.
Нардеп також зазначив, що він був готовий до будь-якого рішення, але
"продовження слідчих дій до 11 листопада вважає абсурдним".