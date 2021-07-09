Які електромобілі найчастіше вибирали в червні

У червні український автопарк поповнили 623 автомобіля на акумуляторних джерелах живлення, що майже на чверть менше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості легкових автомобілів – 582 шт. і 41 комерційне авто. Відносно червня минулого року реєстрації легкових електромобілів впали на 27%, а комерційних, навпаки, зросли на 46 відсотків.

В реєстраціях легкових електромобілів частка імпортного секонд-хенду склала 90%, проти 94% роком раніше. У комерційному сегменті тільки два автомобіля з 41 вперше поставлених в Україні на облік у минулому місяці були новими. Тоді як у червні 2020 року нових комерційних електромобілів в реєстраціях не було.

Лідером ринку повністю електричних авто знову став Nissan Leaf – 180 реєстрацій. Другою за популярністю стала Tesla Model 3 з результатом – 69 авто. На третьому місці Chevrolet Bolt – 40 автомобілістів у червні обрали цей автомобіль. Tesla Model S придбали 30 українців, і це четвертий результат. Замикає п’ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку Renault Kangoo Z.E. В заліку цього автомобіля 28 червневих реєстрацій.

Всього, за підсумками першого півріччя 2021 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли більше 3,6 тис. автомобілів на електротязі, на 3,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.