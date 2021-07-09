"Голосіївському стрілку" обирають запобіжний захід: загрожує довічне ув'язнення

У Голосіївському суді Києва сьогодні, 9 липня, оберуть запобіжний захід Івану Мартинюку, який забарикадувався у квартирі й поранив трьох людей, повідомляє Сегодня.

Як повідомляє кореспондент, біля суду зібралася група підтримки "голосіївського стрілка" – декілька десятків людей,- які вважають, що його квартира була продана незаконно.

Фото: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

Дії підозрюваного кваліфікують відразу за кількома статтями – як замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків і замах на вбивство двох осіб (ст. 348 КК України, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 КК України).

Якщо чоловіка визнає винним суд, йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 7 липня патрульні приїхали на виклик через конфлікт в квартирі. Суперечка виникла між двома власниками приміщення. Один з них відкрив вогонь з мисливської рушниці.