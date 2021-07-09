Автомобільні акумулятори можуть стати дефіцитним товаром

12-вольт автомобільні акумулятори можуть виявитися в дефіциті у всьому світі. І винні в цьому, за великим рахунком, самі автомобілісти, повідомляє АвтоПортал.

Про це випливає з публікації американського видання Economic Times. Почалося все ще в ковідную епоху. Відзначається, що з введенням карантинних обмежень багато водіїв закинули свої машини через відсутність необхідності в поїздках. Пройшов рік, багато країн стали повертатися до звичного життя, а автолюбителі до вже ... вирядженим машинам. Через тривалий простій у багатьох транспортних засобів АКБ вийшли з ладу (особливо ті акумулятори, які старше 2-3 років).

Як наслідок, автомобілісти стали масово скуповувати 12-вольт батарейки, чим спровокували сплеск цін як на самі акумулятори, так і свинець - матеріал, який в них міститься. Особливо це характерно для США і Європи.

До слова, самі автомобільні акумулятори - свинцево-кислотного типу. При цьому близько половини що добувається щорічно свинцю йде якраз на виробництво автомобільних АКБ.

Проблема ускладнюється ще й чутками про те, що дефіцит - не тимчасове явище, а проблема, яка буде лише посилюватися. Станом на кінець червня свинець досяг рекордної вартості з 2018 року - $ 2344 за тонну, і, згідно з аналізом енергетичної компанії Wood Mackenzie, попит продовжить зростати і збільшиться на 5,9% в порівнянні з минулим роком.

Як не допустити розрядки акумулятора

В автомобілі акумулятор використовується для запуску двигуна і харчування всієї 12-вольтової електроніки автомобіля. Зазвичай АКБ заряджається від генератора машини під час руху, що забезпечує належний рівень заряду і стан батареї протягом багатьох років роботи. Однак в режимі парковці акумулятор продовжує живити багато систем автомобіля (блок керування двигуном, датчики замків і т.п.) і з часом розрядиться. Тому батарея потребує постійного підживлення. Як же можна убезпечити себе в разі простою автомобіля? Є кілька варіантів. Перший - купити зарядний пристрій (пусковий, інтелектуальне звичайне), за допомогою якого можна повільно «безперервно заряджати» АКБ, тим самим підтримуючи її працездатність. Другий - витягнути акумулятор і зберігати його вдома (важливо, щоб він був практично повністю заряджений), це дозволить захистити ємність і уникнути розрядки з плином часу. Нарешті, третій, найпростіший спосіб - просто їздити на машині хоча б раз в кілька днів, щоб генератор робив свою справу і заряджав АКБ.