Бій Ф'юрі - Уайлдер скасований: названа причина

Третій бій британського чемпіона Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і американця Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО) не відбудеться 24 липня, як це планувалося спочатку. Поєдинок було зірвано спалахом коронавіруса в команді представника Англії, повідомляє Обозреватель.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter﻿ написав відомий експерт боксу Ланс Пугмайр. За його даними мова йде про зараження двох членів команди Ф'юрі новим штамом COVID-19 – Дельта.

Пугмайр повідомив про скасування бою Ф'юрі – Вайлдер 24 липня.

Ф'юрі і Вайлдер перед третім боєм.

"Підтверджено, що бій Ф'юрі – Вайлдер перенесено на пізній жовтень" , – написав Пугмайр.

Він також додав, що вірус буквально охопив всіх, хто займається в тренажерному залі Циганського короля, як називають Тайсона. Відомо про 10 випадків COVID-19 серед спортсменів.

Очікується, що 8 липня буде оголошена нова дата третього поєдинку британця і американця.

Ф'юрі і Вайлдер зустрілися у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, Ф'юрі спочатку повинен був побитися зі співвітчизником Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Однак, американський арбітражний суд зобов'язав Тайсона в третій раз вийти на ринг проти Вайлдера.

Ф'юрі виграв у Вайлдера в першому бою.

Вперше суперники зустрілися в грудні 2018 року, коли за підсумками 12 раундів була зафіксована нічия, причому Тайсон двічі побував в нокдауні. Другий бій відбувся в лютому 2020 року. Британець впевнено розібрався із суперником і змусив кут Вайлдера викинути білий рушник в сьомому раунді.